Pistocchi: "Spalletti sta preparando una sorpresa per Inter-Napoli! Non posso dire, ma col Lille..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra di Spalletti:

"Osimhen? Deve migliorare quando viene incontro alla palla e ha spalle alla porta, deve essere più lucido nelle scelte di gioco. Ha delle qualità ma spesso fa delle cose che non sono utili per la squadra, nonostante sia utilissimo per la squadra. Inter-Napoli? Spalletti sta preparando una grossa sorpresa per il 4 gennaio. Ma non fatemi dire cosa perché arrecherei un danno. Tuttavia si è visto anche in Napoli-Lille, l’ho notato lì…”.