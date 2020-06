Pistocchi: "Se il Napoli avesse giocato come contro l'Inter non ce l'avrebbe fatta ieri"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista SportMediaset:

“Ho trovato un Napoli maturato. Il Napoli contro l'Inter ha fatto una partita in cui ha subito molto, contro la Juventus è stato molto migliore. Non ha lasciato alla Juventus così tanto possesso, è stato protagonista e quando aveva la palla era spesso pericoloso. Se avesse giocato come contro l'Inter, secondo me non ce la faceva. La Juventus ha due problemi: il primo è sicuramente che ci sono giocatori che mancano, come le mezze ali. Ho visto una condizione atletica disastrosa, una squadra che cammina. Già l'anno scorso c'è stato un calo di rendimento, ma quest'anno si è accentuato. Forse hanno fatto un programma per andare in forma più tardi, visto che la stagione si allungherà fino ad Agosto. La Juventus si è resa conto dell'errore fatto nel prendere Cristiano Ronaldo. E a fine stagione, mi risulta, che potrebbero scaricarlo. Prima erano una squadra armonica, il portoghese ha condizionato troppo le loro casse e il loro gioco. È un grande campione, ma sul viale del tramonto. Non può essere il giocatore di qualche anno fa. Credo che la Juventus essendo ancora in lizza per traguardi importanti sta ragionando sul futuro ed è molto condizionata dalla situazione finanziaria".