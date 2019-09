Pistocchi: "La Juve non ha dominato con il Napoli, gli azzurri hanno pagato gli errori individuali"

Notizie Calcio - Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Io sono abbastanza convinto che le squadre si costruiscano in un periodo più lungo rispetto a una sessione di mercato. Chi ha lavorato meglio sono Napoli e Juventus, gli azzurri hanno fatto una campagna acquisti intelligente".

"Ho visto la partita tra Juve e Napoli, non sono così pessimista come molta gente lo è stata nel post partita. Il calcio è strano ci sta che dopo una parata straordinaria, tu prenda un gol dopo un minuto perché eri posizionato male. Il secondo gol della Juve è stato spettacolare, si vede la mano di Sarri. Il Napoli non è stato fuori dalla partita, come hanno sostenuto alcuni. Non sono d'accordo sul dominio della Juventus, i bianconeri sono stati bravi nello sfruttare tutte le opportunità. Ci sono stati degli errori individuali su cui Ancelotti dovrà lavorare. Il Napoli conserva la sua matrice: mi è piaciuto molto Lozano, credo che le alternative ci siano per fare un buon campionato. Naturalmente la Juventus è ancora di un'altra categoria anche perché per problemi suoi non è riuscita a vendere calciatori che erano sul mercato. Questi esuberi, però, aiuteranno nel corso della stagione a risolvere alcune partite".

"Sarà una Serie A più competitiva, c'è anche l'Inter che può fare da terza incomoda. Ma come anti-Juve vedo ancora il Napoli che deve migliorare alcuni aspetti come la fase difensiva: troppi 7 gol in due partite. In passato il Napoli aveva la miglior difesa del campionato, adesso c'è un problema di collegamento tra reparti. Ci sono delle dinamiche che la squadra deve assimilare".

"Ho visto una Juventus molto pratica, a dimostrazione che Sarri sia una persona intelligente. Ha protetto Cristiano Ronaldo con Matuidi e dato tanto spazio a Douglas Costa che ha le caratteristiche per farlo".