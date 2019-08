Pistocchi: "L'arrivo di Lozano crea ulteriori dubbi su Insigne. Icardi? Farà partire un risiko sul mercato. La Juve ha commesso un grave errore"

Calciomercato Napoli- Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Juventus aveva fatto i conti prima dell'acquisto di Ronaldo. Pensava agli sponsor che potessero aiutare, ma l'investimento sul fatturato è stato molto importante. Alla Juventus hanno fatto qualche conto in più e qualche valutazione sugli investimenti non è stata proprio corretta. Hanno preso 3 difensori centrali e in rosa ne hanno altre 3. Forse qualche cosa poteva essere fatta diversamente. Forse, avendo Sarri, non avrei preso De Ligt ma spostato quei soldi su Lukaku. Ora deve svendere alcuni giocatori per non essere costretto a tagliarli dalla lista Champions. Mancano ancora 15 giorni e qualcosa può ancora succedere. La sensazione che ho su Icardi è che alla fine ci sarà una sorta di risiko sul mercato. Il cerino in mano è rimasto a Paratici, le società cercano rinforzi e le pretendenti ci sono. Intanto al Napoli arriva Lozano, anche se ho qualche dubbio sulla posizione in campo che potrebbe andare a creare qualche problema a Insigne visto che dovrebbe giocare nella stessa posizione. Questo potrebbe voler dire che Insigne potrebbe essere ceduto. Icardi con Ancelotti potrebbe fare molto bene, anche se non è un giocatore che si muove a tutto campo, ma che è in grado di creare dolori a tutti nell'area di rigore. Con i 3 alle sue spalle diventerebbe davvero molto importante. James Rodriguez? Dipende da cosa vorrà fare il suo procuratore Mendes. Giocatore che costa molto e vale molto col Real Madrid che vuole ricavarci tanto. Tutto sta nella volontà del giocatore, se vuole venire al Napoli, è un calciatore che può dare molto".