Pistocchi: "Kvaratskhelia può essere un degno sostituto di Insigne! Se Mertens fa certe richieste ha già altre offerte"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Pistocchi:

“Koulibaly? Una società che ha ambizioni di vincere non può privarsi dei giocatori più importanti, a costo anche di fare sacrifici deve cercare di contrattualizzare la spina dorsale della squadra. Ospina, Koulibaly, Lobotka ed Osimhen. Sugli altri poi possiamo parlare: il Napoli se ha le competenze può sostituire i giocatori con ragazzi di livello.

Kvaratskhelia ha qualità importanti tecniche e fisiche, può essere un degno sostituto di Insigne a meno che a sinistra non giochi Lozano.

Mertens? Dries è un campione ed un ragazzo d’oro, ma se fa una richiesta di questo tipo ha già un’altra proposta. La richiesta è importante, se la fa allora ha già altre offerte. Dries è molto importante, è uno di quelli che cambia le partite, però non mi sento di dire a De Laurentiis che deve rinnovare per forza: ha un’età e ci sono certi parametri.

Ci sono dei giocatori fondamentali dei quali non si può fare a meno, sugli altri si può lavorare: io vedo tante situazioni in Italia con giocatori in esubero che potrebbero diventare importanti altrove, e bisogna avere la competenza per prendere anche all’estero. Deulofeu è da Napoli, sarebbe perfetto dietro la punta nel 4-2-3-1. De Paul tre anni fa lo consigliai ad un grande club, può fare la mezz’ala nel 4-3-3 e giocare dietro la punta nel 4-2-3-1”