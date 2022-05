Pistocchi: "Il Napoli non ha personalità, questo gruppo ha vinto solo un trofeo ai rigori"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Questo gruppo ha vinto soltanto una Coppa Italia con Gattuso ai rigori, i giocatori non hanno grandissima personalità. La personalità o la tieni o no, non è l’allenatore che deve dare gioco e mentalità a dovertela dare. Tanti alti e bassi anche quest’anno per il Napoli. Questa squadra non ha quella personalità per poter fare lo step successivo. Koulibaly è un bravissimo ragazzo e un giocatore fantastico, ma non m sembra avere quel pizzico di cazzima che serve. Nemmeno a proteste lo si vede su alcune scelte arbitrali".