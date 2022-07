Pistocchi: "Il 4-3-3 è un modulo momentaneo: la scelta di Spalletti è chiara, vi spiego"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il 4-3-3 credo possa essere solo una soluzione temporanea, in attesa di chiudere l'affare Deulofeu. Spalletti prova il modulo per avere la sicurezza di giocare con due moduli. Alla fine del torneo scorso, provando Mertens alle spalle di Osimhen, si sono ottenuti migliori risultati. Mi auguro che venga rinnovato il contratto a Mertens. Solbakken? Mi piace. E' andato via Koulibaly, ma calma, si trovano calciatori importanti. Il campionato inizia a metà agosto ma il mercato chiude alla fine di agosto. Ci sono sempre opportunità".