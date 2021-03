Pistocchi: "Ieri vittoria di gruppo, l'organico del Napoli il più forte dopo la Juve. Episodio CR7? Da rosso, Cragno poteva restarci secco!"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri è stata una vittoria di gruppo perché tutti hanno fatto molto bene. Per me l'organico del Napoli resta il più forte dopo quello della Juventus. Per la Champions League sarà fondamentale proprio la gara contro i bianconeri. Gli azzurri con la Roma se la giocano al 50-50, possono metterla in difficoltà se non fa errori banali. Quella con la Juve è fondamentale anche per il morale e può decidere il campionato: se la Juve perde può dire addio al sogno di rimonta sull'Inter. Rigore per il Milan? E' una decisione complicata: c'è un contatto minimo e l'arbitro ha dovuto anche valutare la postura di Hernandez e la sua posizione. Se dà rigore o non lo dà non sbaglia in ogni caso. L'episodio di Cristiano Ronaldo invece è senza dubbio da rosso. Cragno poteva restarci secco..."