Pistocchi: "Gattuso non rischierà Insigne se non sarà al 100%"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“All’andata il Barcellona ebbe parecchie palle goal e questo tipo di atteggiamento pagò perché arrivò il pareggio di Mertens. Non bisognerà dare campo a questo Barcellona che può essere micidiale, anche se hanno delle assenze importanti ed il limite è sempre stata la difesa. Il Napoli dovrà difendersi attaccando, sembra un controsenso ma non lo è. Significa che devi avere grade attenzione alla fase difensiva con un 4-5-1, ma devi tenere anche una squadra corta e quando si riconquista la palla bisogna verticalizzare velocemente. Ci vuole gente di gamba, infatti per me se Insigne non è al 100% Gattuso non lo rischierà”.