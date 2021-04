Pistocchi: "FIFA e UEFA non hanno gestito bene il calcio, servono riforme importanti e regole ferree"

Napoli - Il collega Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"FIFA e UEFA non hanno certamente gestito il calcio ottimamente. Tra gli scandali di Blatter e di Platini, il mondiale in Qatar e le tante partite che fanno male a club e giocatori. Ceferin è una persona intelligente e deve concordare con i club una nuova gestione a partire dalle cifre esorbitanti che percepiscono tesserati e procuratori. Se il fair play finanziario non ha funzionato, che si cerchino altre strade ma che si applichino regole ferree".