Pistocchi: "Con Sarri i napoletani bevevano champagne, ora con Gattuso bevono Lambrusco"

Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc e? intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. "Stasera il Napoli dovra? fare molta attenzione in fase difensiva di certo, l'assenza di Koulibaly non aiutera? la squadra di Gattuso. Il Genoa e? in forma e puo? contare su Destro in stato di grazia. Nonostante le assenze la rosa del Napoli e? piu? completa di quella del Genoa. Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere al Ferraris". Anzi, secondo Pistocchi "Il Napoli e? la seconda forza del campionato. Solo la Juve e? piu? competitivo. Secondo me i bianconeri sono i favoriti per la vittoria dello scudetto". Tornando al Napoli "mi piaceva di piu? quando cercava di imporre il proprio gioco come a inizio stagione . Non riesco a capire come mai Gattuso abbia voluto cambiare strategia. Il calcio e? uno spettacolo e il Napoli negli ultimi tempi ne ha offerto poco. Non dimentichiamo che con Sarri i tifosi azzurri hanno bevuto champagne tutte le sere. Farli abituare al Lambrusco, adesso e? complicato".