Pistocchi: "Boga? Nel Napoli tre calciatori come lui, io prenderei Eriksen: ecco perché"

Ultime notizie calcio Napoli – Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se Milik vuole andar via è giusto che lo lascino partire. Non prenderei Boga perché nel Napoli ci sono già calciatori con le sue caratteristiche, vale a dire Lozano, insigne ed all’occorrenza Mertens. Se fossi nel Napoli prendere Eriksen perché ti consente di giocare con il 4-2-3-1 ed in caso di emergenza può agire anche da mezzala di centrocampo nel 4-3-3”.