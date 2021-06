Pistocchi: "Basic non è Fabian, se vuoi vincere non ti privi dei migliori..."

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarri alla Lazio? Sono abbastanza perplesso, faccio fatica a pensare che Maksimovic sia una richiesta del tecnico. Credo che sia tentato da questa opzione, soprattutto perché rischia di restare due anni fermo. Ancora però non ci sono ancora i presupposti per dire che sia fatta, lui vorrà delle garanzie sui calciatori da prendere. Se fossi in lui, chiederei alla società di far prima degli acquisti. Non accetterei a scatola chiusa, soprattutto ricordando le bizzarre abitudini di Lotito. A Ballardini promise cinque colpi ed alla fine non prese nessuno. Pagare moneta e vedere cammello. Basic? Non è Fabian, se una squadra vuole vincere non si priva dei migliori. Detto ciò, Basic è un buon giocatore e lavorandoci su ha dei margini di miglioramento".