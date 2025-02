Pistocchi: "Avete visto i dati statistici delle ultime 3 partite del Napoli?"

Maurizio Pistocchi, giornalista, commenta su Twitter i dati statistici delle ultime gare giocate dalla SSC Napoli:

"I dati statistici delle ultime tre partite del Napoli sono indicativi: l’atteggiamento degli azzurri di Conte non è lo stesso in casa e in trasferta. Contro Roma e Lazio stesso numero di tiri totali-5- e in porta-2-con un possesso palla inferiore agli avversari-48% e 47%, come il numero di passaggi completati. Contro l’Udinese 18 tiri totali, 4 in porta, 62% di poss.palla, passaggi completati 539. Scelta tecnica-in trasferta lasciare il gioco in mano all’avversario , cercando di sfruttare il contropiede, in casa fare la partita?"