Pistocchi: "ADL una mosca bianca sulle commissioni, ma su Pépé gli imputo solo un errore. James? Toglierebbe posto a Mertens o Callejon..."

Calciomercato - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli ha una buona squadra e un ottimo bilancio, se vuole migliorare deve prendere giocatori di talento senza strapagarli perché non può permetterselo. Elmas ha dimostrato tutte le sue qualità: è uno che fa giocate difficili e lo si è visto quando ha dato inizio all'azione del gol. per me è un acquisto notevole da parte degli azzurri.

Agli azzurri manca uno alla James che può fare la differenza, ma dà meno equilibrio al centrocampo se gioca a destra. Centralmente toglierebbe il posto ad un certo Mertens. Mendes ha bisogno di piazzare calciatori in Italia perché gli altri mercati si stanno chiudendo, il portoghese ha già guadagnato 100 milioni dai movimenti di suoi assistiti.

De Laurentiis è una mosca bianca sulle commissioni degli agenti. Non è tollerabile che per una mediazione si possano guadagnare questi soldi che vengono tolti al sistema calcio. Su Pépé sono in disaccordo solo sulla spettacolarizzazione dell'arrivo in elicottero degli agenti"