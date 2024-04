Pistocchi: "Addio Champions, Napoli più brutto della gestione Calzona! Osimhen un fantasma, Ostigard disastroso"

"Con un gol di #Cerri dopo 4’ l’#Empoli batte un brutto #Napoli e infligge ai campioni in carica la 10^ sconfitta in campionato. Inizio orribile degli azzurri, #Oestigaard -disastroso dentro l’area di rigore- perde la marcatura del centravanti empolese che segna e manda avanti i padroni di casa. La reazione del #Napoli è solo sterile possesso e zero pericolosità, #Osimhen è un fantasma, #Kvara si batte ma non incide, l’#Empoli si difende con ordine e va vicino al 2:0 con #Cambiaghi. Nella ripresa #Calzona cerca soluzioni con i cambi, ma il #Napoli più brutto della gestione #Calzona esce battuto e perde definitivamente il treno per la #Champions". Questo il tweet del noto opinionista Maurizio Pistocchi post Empoli-Napoli 2-0