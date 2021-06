Pistocchi a CN24: "Spalletti può fare bene a Napoli: per il bene della squadra è disposto a tutto. Audio Pjanic ritrovato? Ormai dopo 3 anni..."

Napoli - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Audio ritrovato Pjanic? Dopo tre anni non potrà succedere niente dal punto di vista sportivo. La dinamica di quello che è successo resta poco chiara. L'AIA non può far passare in cavalleria questa vicenda che, se lasciata così come è, toglie credibilità a tutto il calcio italiano. Il Napoli avrebbe meritato senza dubbio di vincere quel campionato. Non si pretende l'infallibilità degli arbitri ma la chiarezza. Ho dei dubbi sul fatto che Sarri possa accettare la Lazio per motivi economici. Alla Juve è in atto una rivoluzione con il depotenziamento di Nedved. Spalletti mi è sempre piaciuto come allenatore, è uno che non te le manda a dire. Per il bene della squadra è disposto a qualsiasi sacrificio. Il Napoli ha una base su cui ripartire, in difesa c'è qualcosa da migliorare".