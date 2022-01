Pistocchi a CN24: "Serra ha sbagliato e condizionato il risultato, ma era molto dispiaciuto"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli sta giocando un grande calcio, bravi tutti i giocatori anche che sono appena tornati da Covid o infortuni. Serra era veramente molto dispiaciuto, ha fatto uno degli errori che può capitare. Era troppo concentrato sui due calciatori, non aveva visto la posizione di Messias. Errore grosso che ha condizionato il risultato".