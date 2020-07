Pistocchi a CN24: "Secondo me Osimhen viene valutato troppo, con quei soldi prenderei di meglio. Non credo all'esonero di Sarri"

Notizie Calcio Napoli - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Non c'è motivo di pensare che la Juve possa esonerare Sarri dopo averlo voluto con forza per cambiare l'idea di calcio del pluriscudettato Allegri. Questa squadra è abbastanza vecchia negli uomini chiave e la rosa a disposizione di Sarri non ha le caratteristiche di gioco che aveva in mente Maurizio: devono fargli la squadra. In attacco è condizionato molto da Ronaldo, la Juve ha investito molto e non sono sicuro possa restare. Auspicavo il 4-3-3 per il Napoli, ora i calciatori sono nelle posizioni che preferiscono: hanno ritrovato punti, morale ed hanno vinto una Coppa. Osimhen è un giocatore importante, direi da contropiede: con quei soldi si può prendere di meglio ma decide il napoli mica io"