Pistocchi a CN24: "Prenderei Berardi a destra, Osimhen non ha grande tecnica: potrebbe soffrire le difese italiane chiuse"

Calciomercato Napoli - Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Sono molto curioso di vedere come verrà rinforzato il napoli. Osimhen? Ha grande fisicità, ma non ha una grande tecnica nello stretto e potrebbe avere qualche problema con le difese chiuse italiane. A destra prenderei subito Berardi. Con la cessione di Koulibaly, il napoli deve prendere un regista difensivo: il senegalese e Manolas non sono andati benissimo insieme. Non è facile trovare un regista difensivo, ce ne sono pochi in giro. In Italia ci sono Acerbi e Nkoulou. Onestamente faccio fatica nel vedere un Napoli abbandonare il 4-3-3 perchè è stato chiesto espressamente dalla squadra a Gattuso quando è arrivato"