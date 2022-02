Pistocchi a CN24: "Napoli unica squadra che gioca a calcio tra le big di testa. Osimhen? E' importante ma conta sempre il gioco"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Juve è rientrata forte dopo gli investimenti fatti nel mercato di riparazione anticipando gli acquisti prendendo Vlahovic e Zakaria che sono due calciatori funzionali. L'unico problema dei bianconeri è il fatto di difendersi troppo bassa. L'Inter gioca bene a calcio però davanti è poco produttiva, manca un calciatore che attacchi la profondità come lo era Lukaku. Il primo tempo del Milan è stato indecente, Pioli aveva sbagliato la formazione salvo poi inserire Diaz che gli ha cambiato tutto. L'unica squadra che ho visto giocare a calcio è il Napoli. Gli azzurri si presentano allo scontro diretto con tutte le carte in regola per fare bene. Osimhen? E' molto importante perchè allunga le difese, penso però sia determinante il gioco e non i singoli. Per questo ho sempre detto che il Napoli possa vincere lo scudetto"