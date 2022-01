Pistocchi a CN24: "Il Napoli gioca un calcio europeo, fa molto petting ma non finalizza. Avete visto la prima giocata di Tuanzebe?"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le squadre romane hanno dei problemi difficili da risolvere, la Lazio è tutto tranne che una squadra di Sarri perchè in attacco non ci siamo proprio: è una squadra normale e poco efficace. La Roma sconta problemi di costruzione, è stata assemblata in maniera avventurosa e per quest’anno non è competitiva nemmeno per la Champions League. Rimane la Juventus, che dopo una settimana passata a sentire i media esprimersi negativamente sugli attaccanti, tra Morata e Dybala, è stata trascinata dagli attaccanti. I bianconeri possono ancora giocarsi un posto in Champions League, secondo me.

Il Napoli gioca un calcio europeo, di qualità, ma finalizza poco rispetto a quanto meriterebbe: ieri ha dominato e si è aggrappato ad un solo gol fino al 90’. C’è la sensazione di potenziale, fa molto petting ma non finalizza. Ieri ho visto l’esordio di Tuanzebe, al primo pallone giocato ha fatto una verticalizzazione per gli attaccanti come fanno i centrocampisti: la squadra va migliorata con giocatori bravi ma fisici, perchè la carenza di fisicità è sempre stato un limite del club.

Ieri ero a San Siro, erano tutti con la mascherina con sufficiente distanziamento. Le regole andrebbero fatte rispettare in maniera semplice, senza chiudere gli impianti: magari gli stadi al 50%, con distanziamento e mascherina e multe severe. Facendo così, si potrebbe tenere gli stadi aperti con sufficiente ingresso di pubblico. Draghi non s’è sentito di prendere la decisione in prima persona, il calcio ha chiesto più volte i ristori e magari gli sono stati promessi”