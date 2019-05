Pistocchi a CN24: "7 ad Ancelotti. Si guarda al futuro con ottimismo, a meno che Ancelotti non finisca come Benitez"

Maurizio Pisatocchi è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda sul 296 del Digitale Terrestre Campania:

“Ancelotti si merita un 7 in pagella, ma non mi aspettavo un campionato così altalenante. Ma i cambiamenti portano sempre dei rallentamenti. Arrivando da un campionato come quello dell’anno scorso ci si aspettava qualcosa di più. Così non è stato, ma si può guardare positivamente al futuro, a meno che non succeda la stessa cosa ad Ancelotti come Rafa Benitez. Ancelotti ha fatto un discorso di valorizzazione e investimenti, bisogna vedere se la società è coerente con quello che ha detto Carlo. Oppure se il primo obiettivo è il ritorno economico.

Quagliarella al Napoli sarebbe un’operazione suggestiva, è reduce da una stagione straordinaria.

Sarri alla Juve? Possibile. L’addio di Allegri è voluto dalla società. Hanno deciso di abbandonare il “conta solo vincere”, hanno capito che per arrivare a quei risultati internazionali bisogna avere un’idea di gioco diversa.

Mi sento di ringraziare l’Empoli per come si è battuto ieri sera contro l’Inter. Hanno in testa una idea di squadra. Retrocede in Serie B quando altre squadre come Fiorentina e Genoa restano in A, un’ingiustizia del calcio”