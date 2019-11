Pisani: “Trattative per il Napoli? Il segreto professionale mi impedisce di parlarne ma…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'avvocato Angelo Pisani:

"Sono un tifoso del Napoli che fa l’avvocato. Non posso dire per motivi professionali se ci sono o meno trattative per il Napoli. Sono domande che possono essere rivolte a tanti altri giornalisti che parlano da tempo di offerte. Poi mi chiedo: è possibile che il calcio Napoli non interessi a nessuno? Purtroppo la città viene spesso sporcata dalla criminalità organizzata, che però esiste anche altrove. Una trattativa in passato è saltata perché non era dotato di uno stadio di proprietà. Il motivo principale perché interessa è l’economia turistica che si può sviluppare attorno. Da ciò che ho sentito, la valutazione di Aurelio De Laurentiis del club è di 850-900 milioni. E faccio un’altra domanda: se il Napoli non trovasse la qualificazione in Champions, sarebbe più conveniente vendere o rimetterci?"