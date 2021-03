Pisa, l'ex presidente Lucchesi: "Gattuso uomo vero, Napoli è la piazza ideale per lui ma certe cose non le ha mandate giù..."

Ultime notizie calcio Napoli - Fabrizio Lucchesi, presidente del Pisa ai tempi di Gattuso, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con Gattuso ho sempre avuto un rapporto molto stretto, finalizzato all'interesse comune: lui doveva fare esperienza ed io avevo il piacere di lavorare su un talento come lui. Era bello lavorare con lui. Umanamente non è mai cambiato, era esattamente com'è ora. E' un uomo vero. Napoli è la piazza ideale per lui e si è legato molto, ma certe cose non le avrà mandate giù".