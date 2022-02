Taglialatela: "Il Napoli affronterà l'Inter ad armi pari, azzurri possono competere per lo Scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi aspettavo Ospina titolare contro il Venezia, Spalletti si fida di lui in campionato. Ogni domenica fa prestazioni importanti, quindi ha ragione il tecnico. Sarà una settimana bellissima, tutti noi tifosi vogliamo vedere il Napoli affrontare ad armi pari l'Inter. Ho sempre detto che il Napoli ha le potenzialità per fare molto molto bene e competere per lo Scudetto. Per me Koulibaly deve giocare sempre per diversi motivi. Innanzitutto è un professionista esemplare, poi ha grande entusiasmo che non gli farà sentire la fatica e poi si affronta l'Inter in una gara troppo importante".