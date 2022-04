Empoli, Pinamonti a Dazn: "Vittoria straordinaria, nello spogliatoio c'era malumore per i mancati successi"

Notizie calcio. Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli autore di una doppietta nella rimonta contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non si può non essere emozionati dopo una partita del genere, una doppietta e tre punti che valgono tanto. Non m'interessa niente contro chi faccio gol, l'importante era vincere. Questa vittoria vuol dire tantissimo. Vedevamo che facevamo ottime partite ma i risultati non arrivano, in spogliatoio cominciava ad esserci malumore. Nel calcio è così. Per questo è importante".

Può essere la stagione della svolta per te?

"Assolutamente sì, sono felice, sono sereno e in campo si vede".

Quale sarà il tuo futuro?

"Non voglio pensare a niente, voglio soltanto festeggiare con i miei compagni nello spogliatoio con urla di gioia".