Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda su TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli dà la sensazione di poter credere in questo progetto. La scelta di Gattuso è anche fatta per il futuro, ma anche lui, dovrà vedere le scelte di De Laurentiis. Se non saranno di un certo livello, rischia di pagare anche lui come Ancelotti".