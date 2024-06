Piccinini: "De Laurentiis ha fatto la migliore mossa possibile!"

Sandro Piccinini, presente al Festival della Serie A a Parma, ha parlato di tanti temi legati alla Serie A ai media presenti. Ecco le sue parole riportate da TMW:

Come vedi Conte al Napoli?

"Il rischio era obbligato, quando al casinò perdi cerchi il grande colpo. C'è il rischio di rimetterci tanto anche in termini economici, perché Conte non viene di certo gratis. Però sulla carta è la miglior mossa che De Laurentiis potesse fare dopo una stagione così. E' andato contro i suoi principi, cioè paga tantissimo un allenatore come non ha mai fatto ritenendolo più importante dei giocatori. Io sono d'accordo con lui, in questo caso serviva anche l'allenatore importante".