Petagna-Monza, De Maggio: "Ho un clamoroso aggiornamento sui brianzoli"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho sondato il mondo Monza, non ci sono novità per Petagna. Galliani è innamorato del calciatore ma Berlusconi ha frenato quando ha saputo le cifre e la formula che chiede il Napoli. Ora c'è la tentazione Icardi per il Monza, Wanda Nara ha dato l'ok"