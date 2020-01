Petagna, l'agente: "De Laurentiis ha spiegato ad Andrea cosa significa indossare la maglia del Napoli, è stato amore a prima vista! Il presidente è carico e concentrato"

Calciomercato - Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tra Petagna ed il Napoli è stato un amore a prima vista, appena Andrea ha saputo di Napoli voleva assolutamente indossare la maglia azzurra.

Noi come staff cerchiamo di curare ogni aspetto, ieri per il ragazzo si è lavorato senza mai fermarsi per definire il trasferimento. Abbiamo un bello staff. Pensiamo veramente quello che abbiamo detto, non è il classico modo di dire. Il Napoli ci ha emozionato, è una squadra che trasmette una passione diversa.

Ieri De Laurentiis ce l'ha trasmessa, ha spiegato ad Andrea cosa vuol dire giocare nel Napoli. La gavetta costruisce il giocatore, il Napoli ha bisogno di ragazzi che percepiscano la maglia del Napoli per il valore che ha.

Come ci è sembrato De Laurentiis? L'ho visto carico e concentrato, con voglia di continuare a tenere il Napoli ad alti livelli. Ha spiegato ad Andrea quanto ci tiene a ricostruire il futuro di questa squadra".