Pescara, Sebastiani: "Credo Insigne voglia diventare bandiera del Napoli, per questo ha detto addio a Raiola"

Notizie Napoli calcio. Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Insigne-Raiola? Leggendolo da fuori credo che ci possa essere la volontà di Lorenzo di diventare la bandiera del Napoli, così fosse non ci sarebbe bisogno di un mega agente per andare a trattare i rinnovi. Questo lo scopriremo solo più avanti ma penso possa essere la ricostruzione più verosimile”.

Su Insigne: “Ha sempre avuto una grande personalità, in questi giorni di quarantena ho rivisto le immagini del mio e del suo Pescara, e già allora dimostrava di avere le spalle larghe. Adesso è maturato anche a livello familiare, ha tutte le caratteristiche per diventare una bandiera del Napoli. Per un napoletano non è semplicissimo riuscirci nella propria città, ma lui può riuscirci”.

Sulla situazione del calcio italiano: “Allenamenti il 4 maggio? Tutti vogliamo tornare a giocare per dare una gioia ai tifosi, però ad oggi la sicurezza sanitaria e non solo chi ce la da? Sento tante voci discordanti dagli esperti, a queste condizioni qui si fa fatica a ritrovare tranquillità. Che facciamo se a campionato ripreso si ammala nuovamente qualcuno?".