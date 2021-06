Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto un grande campionato Europeo da parte di Insigne, Verratti e Immobile. Con Mancini è tornato l’entusiasmo per la Nazionale".