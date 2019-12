Pescara, il presidente Sebastiani: "Da noi Torreira fece una stagione straordinaria! Sarebbe bellissimo un ritorno in Serie A al Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, primo a portare in Italia Lucas Torreira, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Da noi Lucas aveva un ruolo diverso, fu Oddo, che lo allenò in Primavera, a spostarlo davanti alla difesa. Parliamo di un giocatore molto forte che si è adeguato velocemente in quella nuova posizione e con noi fece una stagione straordinaria tanto da essere acquistato dalla Sampdoria. Sarebbe un bellissimo ritorno, ha caratteristiche importanti per giocare in un club importante come il Napoli. Lucas è un giocatore completo, anche se è piccolino, perché è un incontrista che non ha paura di nulla. Non tira mai indietro la gamba e a Gattuso credo piaccia da morire. Inoltre ha anche i piedi buoni. Calcia le punizioni e fa gol. Non è il classico giocatore tutta corsa. Sa fare tante cose. Ha qualità importanti".