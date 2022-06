Pescara, Colombo: "Voglio la filosofia di Zeman ai tempi di Insigne, Verratti e Immobile"

Fresco di arrivo al Pescara, il neo tecnico del Delfino Alberto Colombo ha parlato ai microfoni di TuttoC:

"Pescara nasce dalla chiamata del direttore che c'è stata i primi giorni di giugno, tanto è vero che il primo incontro è stato intorno al 4 giugno anche se il direttore mi ha spiegato che sono stato seguito durante tutto l'arco della stagione. Alla fine tra altri tecnici con cui ero lizza la scelta è ricaduta su di me. Parlare di progetto ambizioso in C per Pescara è la normalità: lottare per qualcosa di importante. E' il blasone e l'importanza della piazza che lo richiede. Tutti si aspettano di vedere il Defino lottare per qualcosa di prestigioso. Poi si sa vincere è difficile per tutti, anche per chi spende tanti soldi allestendo delle vere corazzate. L'obiettivo è poter provare a competere. Tutti abbiamo negli occhi il Pescara di Zeman con i giovani Verratti, Insigne e Immobile. Quella è un po' la filosofia del club e vorrebbe provare a ripristinarla".