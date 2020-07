Pesaresi a CN24: "Gattuso ha portato tanto entusiasmo al Napoli, ho visto fare ad Insigne compiti difensivi mai visti"

Ultime calcio Napoli - L’ex difensore di Napoli e Lazio Emanuele Pesaresi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Lazio? Una partita che sarebbe stata più avvincente se non fosse stata all’ultima di campionato, gli azzurri faranno maggiormente attenzione al match contro il Barcellona e giocheranno in questa prospettiva. Gattuso ha portato tanto entusiasmo nel gruppo Napoli, la squadra ha girato in un altro modo dopo il suo arrivo: ha trovato serenità e tranquillità, il mister è stato partecipe e ho visto fare ad Insigne compiti difensivi mai visti. A quel punto capisci cosa ha fatto Gattuso. Mario Rui e Ghoulam con Luca Pellegrini nuovo acquisto? Il problema del terzino sinistro è comune a tante squadre, il Napoli ha giocatori che possono adattarsi: giocare in azzurro apporta diverse pressioni, dare giudizi definitivi non è semplice. Barcellona? Lo stop forzato del coronavirus ha condizionato tante squadre, è stato un piccolo massacro per tutti: si torna da una ripresa a rilento, è una partita aperta ad ogni risultato quella col Napoli. Gli azzurri stanno bene fisicamente e mentalmente, in fin dei conti”