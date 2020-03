Perinetti: "Taglio stipendi va fatto solo se necessario, serve buonsenso dei calciatori. Governo? Si ricordi del calcio"

Ultime notizie calcio. Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Sospensione stipendi di marzo ai calciatori? Se a sostegno delle società c’è da fare una rinuncia va fatta. Non è una questione di regole ma di buonsenso. Serve una presa di coscienza. Le istituzioni fanno bene a chiedere un aiuto ai calciatori ma loro per prime devono ricordarsi sempre del calcio. Perché quando un calciatore percepisce un ingaggio la stessa cifra la prende lo Stato. Come si convince un calciatore a rinunciare allo stipendio? Facendogli capire che se oggi rinuncia ad una parte riesce a sostenere gli stipendi di domani. E domani ci sarà tempo per recuperare”.