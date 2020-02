Perinetti: "Nove punti dalla Champions tanti ma non troppi, Politano l'anno scorso teneva l'Inter a galla..."

Ultimissime calcio Napoli - Giorgio Perinetti, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nove punti dalla Champions sono tanti ma non troppi, nel calcio ci sono state molte rimonte improbabili. E' difficile ma Gattuso ci proverà e coinvolgerà la squadra in questo tentativo. Vediamo dove si arriverà. L'anno scorso Politano teneva l'Inter a galla, ora con lo schema di Conte ha faticato. Ha fatto bene ad andar via ed a scegliere Napoli. Chi trattenere tra Mertens e Callejon? Al di là dell'aspetto tecnico, bisogna vedere chi ha più voglia di restare. Se nessuno dei due è convito, è giusto lasciarli andare".