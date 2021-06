Perinetti: "Napoli potrebbe essere una grande occasione per Belotti, credo che voglia trovare un'altra dimensione"

Napoli - Il ds Giorgio Perinetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Spalletti è molto attento alle combinazioni tra i calciatori. Belotti è una tentazione, un calciatore che per temperamento, generosità e disponibilità verso la squadra può dare tante soluzioni.

Napoli potrà essere una grande opportunità per Belotti, qualora il club decidesse di acquistarlo"

Belotti con Osimhen? Parliamo di un attaccante che ha fatto moltissimo per le sue squadre, dal Palermo al Torino. Le cose si evolvono, credo che lui oggi voglia trovarsi in un'altra dimensione. E' un generoso, può giocare da prima punta o accanto ad un'altra".