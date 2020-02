Perinetti: "Napoli moltiplica il peso di un evento del genere, il doppio confronto favorisce il Barcellona ma mai dire mai"

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Perinetti, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Una gara come quella di stasera si prepara cercando di dissipare un po’ la tensione che si crea, Napoli è una piazza che moltiplica il peso di un evento del genere. E’ più difficile gestire i pre partita di gare apparentemente facili che in partite così. Il doppio confronto favorisce la squadra più forte che, per di più, ha il miglior giocatore al mondo. Setien esalta le qualità di una squadra importante ma questo non deve scoraggiare il Napoli che ha una squadra forte, un allenatore esperto ed un pubblico straordinario. E’ difficile fare pronostici e questo è il bello del calcio, mai dire mai”.