Perinetti: "La Juve è avanti nella programmazione, ha anticipato già il mercato estivo. Il Napoli ha tempo per scegliere il terzino"

Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Juve si dimostra sempre società attenta e lungimirante. Gli acquisti di Vlahovic e Zakaria aprono a quello che sarà il programma estivo. Il Napoli ha tempo di scegliere bene per il ruolo di terzino sinistro. Gatti ha qualità importanti e può crescere molto, giusto valorizzare i giovani italiani".