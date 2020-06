Notizie Napoli calcio. Giorgio Perinetti, ex ds anche del Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Credo che sia difficile fare un paragone tra Ferlaino e De Laurentiis. Fanno parte di epoche diverse. Ferlaino ha vinto, ma De Laurentiis ha riportato il Napoli in alto, quindi i meriti sono di entrambi. E’ necessario ripartire per il calcio, l’ho detto in più di una circostanza. Il calcio non è soltanto lo sport dei miliardari, c’è un indotto che ha bisogno di ricominciare”.