Perinetti: "Avevo chiuso per Bergkamp al Napoli, poi lui si tirò indietro"

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Perinetti, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Al Napoli avevo chiuso per Bergkamp, aveva anche firmato con noi ma nel contratto c'era una clausola che gli permetteva di recedere a patto che in quell'anno poi non avrebbe accettato alcuna squadra italiana. Lui ha un carattere molto particolare, non ama viaggiare ed era molto giovane. Alla fine decise di non venire più".