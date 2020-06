Perinetti: "Accuse di De Laurentiis a Sarri? Bisognerebbe sentire anche la versione del mister. Napoli-Juve finale aperta a tutto"

Ultime calcio Napoli - Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto il direttore sportivo Giorgio Perinetti, che ha parlato a 360° del momento della Serie A, quando la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus è ormai alle porte.

Gattuso contro Sarri in finale di Coppa Italia: due mondi opposti per filosofia di gioco.

“Questo è il campionato della ripartenza, la Coppa della ripartenza, il calcio per fortuna ha ripreso. Adesso però i moduli, in questo momento, valgono quanto possono valere. C'è tanta attesa, tanta sorpresa possibile in tutto, è una partita da decifrare, anche se ci aspettiamo una finale combattuta ma sicuramente molto aperta”.

De Laurentiis ha fatto bene a caricare la finale con le parole velenose su Sarri, accusato di aver lasciato Napoli per soldi?

“Ha dato una sua spiegazione a questo divorzio, il fatto che molte cose finiscano anche per problemi e divergenze economiche è all'ordine del giorno. Dovremmo sentire anche la versione di Sarri, ma non ci meraviglierebbe la situazione".

Sul fronte Juve, si parla del possibile arrivo di Milik. Potrebbe essere il giocatore ideale per Cristiano Ronaldo?

“E' un giocatore attenzionato, la Juventus sta monitorando il mercato per una punta centrale soprattutto dopo il probabile addio di Higuain, né Cristiano Ronaldo né Dybala, seppur adattati, hanno certe caratteristiche. Però vedremo più avanti, oggi è come fossimo a marzo rispetto a una stagione normale, il mercato sta prendendo corpo ora”