Perinetti a CN24: "Situazione particolare, ma la Champions è alla portata. Allenamenti blandi? Voce strana, si deve riflettere..."

Ultime calcio Napoli - Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I presidenti devono assumersi la totalità delle decisioni visto che sono quelli più espositi a livello economico. Tutti hanno qualcosa da fare e responsabilità da prendersi. La situazione del Napoli è particolare, poteva contendere lo scudetto alla Juventus e invece è in difficoltà. Il Napoli ha la qualificazione in Champions a portata di mano, ma in campionato deve almeno arrivare al quarto posto. Punto di non ritorno? Ci sono cose da sistemare, va ritrovata la scintilla che rimetta in ordine lo spogliatoio. Non è un problema tecnico. Non so se è vera la voce degli allenatori blandi, ma deve far riflettere molto. Se la squadra chiede di allenarsi di più... Le cose vanno risolte, più tempo passa e peggio è. Ricordo un comunicato contro Bianchi con Maradona".