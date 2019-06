Perinetti a CN24: "Aggiungere Manolas a Koulibaly significa ergere un muro! Romero-Napoli? Mai parlato con loro"

Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Aggiungere Manolas a Koulibaly significa ergere un muro nella difesa del Napoli. Il campionato italiano? Bisogna recuperare molto in campo internazionale. Su questo non abbiamo fatto nulla. Ma con Sarri, Ancelotti, Conte, questo è un segnale di ripartenza. Si vuole proporre gioco. Ci darà un calcio più propositivo. Siamo sulla strada buona. James Rodriguez? È un grande giocatore, Ancelotti lo conosce. Si bada troppo all’aspetto mediatico, dobbiamo puntare alla sostanza. La qualità conta di più. Romero-Napoli? Non ne abbiamo mai parlato. La Juventus sta facendo acquisti lungimiranti. Io al Milan? L’ho letto. Il Milan sta riformando la dirigenza. In passato ci sono state possibilità, ma non le ho sfruttate purtroppo”