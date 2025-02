Perillo: "Possesso palla stucchevole! Parate decisive di Meret, deludenti due azzurri e male Mazzocchi"

"Brutto passo falso per un #Napoli che è sembrato pallida controfigura dello squadrone che fino a due turni fa dettava legge contro ogni avversario. A preoccupare non è stato solo lo striminzito pareggio contro l’#Udinese, ma anche l’opaca prestazione dei ragazzi di #Conte. Stucchevole il possesso palla degli azzurri (64%), raramente pericolosi. Quindici i tiri complessivi per il Napoli, contro gli otto dei friulani, ma alla fine le parate più decisive le ha fatte #Meret. Pochi i giocatori che hanno superato la sufficienza: #McTominay, il migliore non solo per il gol che aveva sbloccato la partita, un attento #Rrahmani, un volitivo #Politano, uscito stremato dopo 70 minuri di strappi palla al piede e di rincorse da terzino aggiunto. Deludenti #Anguissa e #Lobotka, che hanno disputato la peggior partita dell’intero campionato. Male #Mazzocchi , per il rinvio a casaccio che ha favorito il gol dell’Udinese e per alcuni errori quasi imbarazzanti. L’ex salernitano ha, però, l’attenuante di essere stato schierato fuori ruolo. Questa volta poi anche i cambi effettuati da Conte non hanno reso secondo le aspettative. Nulla è compromesso, per carità, ma il Napoli ha davvero perso una grande occasione. Nelle ultime due partite ha lasciato a terra 4 punti".

Questo il tweet del giornalista RAI, Antonello Perillo, post Napoli-Udinese 1-1