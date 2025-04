Perillo: "Politano inesauribile, benissimo anche Spinazzola: ecco chi è stato il migliore in campo"

"Il #Napoli vince, convince e vola da solo in testa alla classifica, ringraziando la Roma che a San Siro ha inflitto all’#Inter una sconfitta che potrebbe risultare decisiva nella corsa scudetto. In un “Maradona” da ennesimo sold-out (il dodicesimo della stagione) i ragazzi di #Conte contro il #Torino hanno giocato una gara perfetta, di grande maturità , senza strafare e senza sbavature. Passato subito in vantaggio il Napoli non ha mai concesso agli avversari di rendersi pericolosi al tiro.Migliore in campo ovviamente Scott #McTominay, il centrocampista bomber della Serie A, che con la sua splendida doppietta è arrivato a quota 11 gol. Note azzurrissime di merito anche per #Buongiorno, molto sicuro al suo rientro dopo l’infortunio, per #Anguissa, la cui fisicità si è fatta molto sentire a centrocampo e #Politano, per la sua corsa inesauribile e per i suoi strappi, coronati dall’assist al bacio per il secondo gol degli azzurri. Benissimo anche #Spinazzola, sicuro è bravo nell’affondare colpi sulla fascia mancina. Il prossimo turno vedrà il Napoli impegnato a Lecce, mentre l’Inter, dopo la sfida di Champions contro il Barcellona, se la vedrà a San Siro con il Verona. Canta Napoli, Napoli capolista".

Questo il tweet del giornalista RAI, Antonello Perillo, post Napoli-Torino 2-0.