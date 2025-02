Perillo: "Pari giusto, poteva essere un'autentica svolta! Raspadori ispiratissimo, Buongiorno sottotono"

"A tre minuti dal termine il #Napoli si è visto negare una vittoria che avrebbe potuto rappresentare un’autentica svolta di questa stagione. Alla fine all’olimpico contro la #Lazio arriva un pari, Che rappresenta forse il risultato più giusto e che non deve demoralizzare gli azzurri in ottica scudetto. Il cammino è ancora lungo, e poco cambia anche qualora l’Inter dovesse imporsi domani a Torino contro la Juventus. Partita dura, combattuta su ogni pallone, dal primo all’ultimo istante di gioco. Il Napoli ha avuto il merito di reagire alla grande dopo essere passato subito in svantaggio per un gran gol di Isaksen dopo appena 6 minuti. Da manuale del calcio la rete del pareggio siglata da #Raspadori: rapido scambio con Lukaku che gli restituisce la palla, poi in una frazione di secondi splendido tocco prima con il testo e poi con il sinistro che beffa Provedel. Sceso in campo con il 3-5-2 per porre in qualche modo rimedio all’emergenza infortuni, #Conte è andato avanti così per l’intera gara. Passato poi in vantaggio grazie ad una rocambolesca autorete di Marusic, il Napoli a cercato di resistere alle folate rabbiose dei padroni di casa, fino al goal di #Dia: sempre lui (ricorderete il goal beffa con la salernitana in un Maradona che già stava pregustando il terzo scudetto). Bene anche un attentissimo #Lobotka è un vivace #Politano, chi evade tattica utilizzata nella ripresa. Migliore in campo tra gli azzurri un ispiratissimo Raspadori, non solo per il goal ma anche per aver fatto ripartire la squadra a centrocampo con scambi rapidi e improvvise aperture. Sotto tono Buongiorno, in affanno per i postumi dell’infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi, e #Anguissa, visibilmente condizionato da un cartellino giallo preso nella prima metà di gioco".

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo, post Lazio-Napoli 2-2.