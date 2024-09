Perillo: "Gara non bella, punto pesantissimo! Ritrovati due pilastri, monumentale Anguissa e ottimo Mctominay"

"Un punto pesantissimo, che vale oro perché dà continuità al cammino azzurro in altissima classifica e perché conquistato al termine di una partita giocata con grande personalità su un campo certamente non facile. Gara non bella, con pochissime conclusioni da entrambe le parte, ma molto interessante sotto il profilo tattico. La mossa a sorpresa di #Conte nello schierare per la prima volta in stagione il 4-3-3, a tratti trasformatosi in fase di costruzione in un 4-2-3-1, ha assicurato maggiore equilibrio e più protezione alla retroguardia azzurra. #Juventus di fatto bloccata. Tra i migliori un monumentale #Anguissa, un ottimo #McTominay e due ritrovati pilastri, rispetto alla scorsa stagione, come #DiLorenzo e #Rrahmani. #Lukaku si è impegnato tantissimo, ma è stato bloccato da un concentratissimo #Bremer".

Questo il tweet del collega della RAI, Antonello Perillo, post Juventus-Napoli 0-0.